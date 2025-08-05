Деякі аналітики прогнозують зниження попиту на нафту через рецесію.

Ціни на нафту у вівторок, 5 серпня, знизилися після анонсованого ОПЕК+ чергового збільшення видобутку сировини, що більш ніж компенсувало погрози президента США Дональда Трампа на адресу Індії, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 11 центів, до 68,65 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 12 центів, до 66,17 долара за барель.

Видання нагадує, що ОПЕК+ 3 серпня вирішила збільшити видобуток нафти на 547 000 барелів на добу у вересні. Таким чином, група з квітня 2025 року заявила про збільшення видобутку сумарно на 2,5 мільйона барелів на добу, хоча аналітики попереджають, що фактична кількість нафти, яка повернеться на ринок, буде меншою.

Відео дня

Нафтові ф’ючерси подешевшали, оскільки додаткові потужності ОПЕК+ діють як страховка на випадок нестачі російських барелів, вважає старший ринковий аналітик Phillip Nova Пріянка Сачдева.

На тлі зростання пропозиції нафти деякі аналітики очікують уповільнення економічного зростання через нові мита США щодо торговельних партнерів, що створює ризики для попиту на "чорне золото" і сприяє його здешевленню. Аналітики JPMorgan заявили у вівторок, що ризик рецесії в США є високим, оскільки зайві робочі руки не потрібні.

Перспектива рецесії компенсувала занепокоєння стосовно перебоїв постачання нафти на тлі чергових погроз Трампа на адресу Індії, яка є одним з найбільших покупців російської нафти. На неї припадає близько 30% російського нафтового експорту.

Ціни на нафту та погрози Трампа - останні новини

3 серпня країни ОПЕК+ домовилися з вересня вчергове збільшити видобуток нафти на понад 500 тисяч барелів на добу, що потягнуло нафтові котирування до тижневого мінімуму.

Нові митні погрози президента США Дональда Трампа на адресу Індії, можливо, пригальмували зниження цін. Американський лідер заявив, що збирається значно підвищити мита для Індії, оскільки країна продовжує купувати величезні обсяги російської нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: