Як роз’яснили в Міноборони, "мультикам" - це додатковий варіант, а не заміна "пікселю".

У червні затвердили зразки нового маскувального малюнка для речового майна військових - ММ-25 - "мультикам". Цей камуфляж буде доповнювати камуфляж ММ-14, відомий як "піксель". Про це повідомляє Міністерство оборони України у Telegram.

Зокрема, "піксель" залишається, але з’являється додатковий варіант камуфляжу.

"Ще в червні 2025 року Міноборони, за запитом Головнокомандувача ЗСУ та зверненнями військових, затвердило зразки нового малюнка для речового майна - ММ-25. Вже оголошено закупівлю пробних партій у новому камуфляжі - по 20 тисяч одиниць", - відзначається у повідомленні.

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Як роз’яснили в Міноборони, це додатковий варіант, а не заміна ММ-14.

"Центральне управління розвитку матеріального забезпечення оновило Технічну специфікацію. Виробники вже знайомляться з новими стандартами", - йдеться у повідомленні.

Перехід на "мультикам"

Як повідомляв УНІАН, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів, що на сьогодні вже 30% українських військових одягнуті в камуфляж "мультикам" і перехід на нього може зайняти менше двох років.Базова причина переходу на маскувальний малюнок ММ-25 - маскування військовослужбовців. Зараз на лінії фронту багато військовослужбовців використовують "мультикам" паралельно з "пікселем".

Як відзначає Тимочко, форма, її колір, і це вже доведено неодноразово, впливає на перебіг бою, на збереження особового складу. "Мультикам"і його варіанти сьогодні вже намагаються використовувати масово і росіяни, бо їхній болотний камуфляж підходить в Росії, але є демаскуючим в Україні, адже в нас інший ландшафт, інші кольори рослинності в різні періоди.

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