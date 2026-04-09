Вчені знайшли посеред пустелі добре збережений череп незвичайного динозавра (фото)

Завдяки цьому екземпляру вчені нарешті можуть ретельно дослідити череп, зокрема форму та розташування кісток.

У північно-західному Китаї виявлено напрочуд добре збережений череп і фрагмент скелета динозавра. Вік зразка становить близько 165-168 мільйонів років, і він вирізняється насамперед майже повним черепом, що рідко зустрічається в цій групі. Про це пише Daily Galaxy.

Скам'янілість була знайдена у формації Сіньхе в провінції Ганьсу, де пізньобатонські відкладення виявили фрагмент скелета з черепом, шийними хребцями та довгим рядом хвостових кісток. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Scientific Reports, такий рівень збереження дозволяє вивчати анатомічні особливості, які часто відсутні в подібних скам'янілостях.

Відзначається, що еузавроподи є частиною великої лінії довгошиїх динозаврів, які стали домінуючими після масового вимирання наприкінці ранньої юри. У той час як більш відомі динозаври, такі як апатозавр, належать до пізніших гілок, більш ранні еузавроподи, що не належать до неозавроподів, залишаються менш вивченими, особливо у Східній Азії.

Голотип Jinchuanloong niedu включає майже повний череп з нижньою щелепою, а також п'ять шийних і 29 хвостових хребців. Дослідники заявили, що скам'янілості з такими добре збереженими черепами рідкісні серед еузавроподів, що не належать до неозавроподів, що досі ускладнювало повне розуміння будови їхньої голови.

Важливо, що завдяки цьому екземпляру вчені нарешті можуть уважно вивчити череп, зокрема форму та розташування кісток. Це допомагає скласти більш чітке уявлення про те, як, ймовірно, харчувалися та жили ці ранні зауроподи.

Поєднання ознак, що спостерігаються у різних зауроподів

Порівняння з іншими східноазіатськими зауроподами показують, що Jinchuanloong поєднує в собі як примітивні, так і більш розвинені риси. Вчені написали:

"Зауроподи були гігантськими чотириногими травоїдними. Вони існували в період від ранньої юри до пізнього крейдяного періоду і були виявлені на всіх континентах. Багата фауна зауроподів у середньому та пізньому юрському періоді Китаю в основному походить із південного або західного Китаю".

Як зазначається в дослідженні, скам'янілість демонструє невеликий отвір біля основи висхідного відростка верхньої щелепи, а також ще один на верхній передній частині передщелепної кістки.

Вчені також відзначили особливо міцну заочну кістку та ложкоподібні зуби - особливості, що нагадують те, що спостерігалося у Shunosaurus та Turiasaurus. Ці висновки отримано на основі детальних анатомічних порівнянь, підкріплених філогенетичним аналізом із використанням двох окремих наборів даних.

Відсутня ланка в лінії гігантських зауроподів

Аналіз припускає, що Цзіньчуаньлун був еузавроподом, який ще не досяг більш розвиненої стадії неозауропода. Він знаходиться трохи за межами цієї групи, виступаючи майже як близький родич гілки, яка пізніше привела до появи Neosauropoda. Дослідники відносять його до сестринської групи клади, що включає як Turiasauria, так і більш розвинених зауроподів. У звіті дослідницької групи йдеться:

"Відкриття Jinchuanloong niedu збагачує різноманіття ранніх дивергентних зауроподів і надає додаткову інформацію, яка допоможе зрозуміти еволюційну історію зауроподів на північному заході Китаю".

Відзначається, що деякі ознаки також вказують на те, що ця особина ще не досягла повного розвитку. Хвостові хребці все ще демонструють незрощені нервові дуги, а наявність великого шишкоподібного отвору є ще однією ознакою того, що це, ймовірно, була молода або статево незріла особина. Це досить вражаюче, враховуючи, що її довжина вже становила близько 10 метрів.

