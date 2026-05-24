Трамп натякнув на мирну угоду з Іраном

Попри заяви про досягнутий прогрес, сторони продовжують суперечити щодо ключових елементів можливої угоди.

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо мирної угоди з Іраном. Сторони нібито погодили основні положення меморандуму, який передбачає, зокрема, відкриття Ормузької протоки та деескалацію конфліктів у регіоні, написав Трамп у Truth Social.

Як зазначають Al Jazeera, The New York Times та Clash Report з посиланням на іранське агентство Fars, Трамп заявив, що провів телефонні розмови з лідерами низки країн Близького Сходу, серед яких Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Пакистан, Туреччина, Єгипет, Йорданія та Бахрейн. Також він поспілкувався з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Остаточні аспекти та деталі угоди наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом. Окрім багатьох інших елементів угоди, буде відкрито Ормузьку протоку", – заявив Трамп.

Згідно з оприлюдненими даними, проєкт домовленостей також передбачає припинення військових дій у регіоні, включно з конфліктами в Лівані, а також можливе розморожування близько 25 мільярдів доларів іранських активів в обмін на стабілізацію безпекової ситуації.

Окремо планується зменшення військової присутності США в районі Ормузької протоки та відведення частини сил від іранських кордонів. Також у межах 30-денного періоду після підписання меморандуму сторони мають узгодити фінальні параметри ядерної угоди.

Водночас іранська сторона заявила, що твердження про "нормалізацію ситуації" в Ормузькій протоці не відповідають дійсності. У Тегерані наголосили, що Іран і надалі контролюватиме проходи через протоку, включно з маршрутами та правилами транзиту, а питання ядерних зобов’язань нібито не обговорювалося.

За даними Reuters, Іран і США наближаються до укладення певної угоди щодо припинення війни.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї своєю чергою заявив, що цього тижня "спостерігається тенденція до зменшення кількості суперечок", хоча все ще є питання, які потребують подальшого обговорення.

Al Arabiya повідомила, що Іран та США начебто вже домовилися про припинення війни і про це мають офіційно оголосити в найближчі години. Однак офіційного оголошення так і не відбулося.

