У Міноборони РФ підтвердили удар 'Орешником' і цинічно пояснили атаку на Україну

Російське Міністерство оборони опублікувало цинічну заяву про масовану нічну атаку на Київ та область, внаслідок якої постраждали десятки людей і зафіксовано численні руйнування цивільної інфраструктури.

Зокрема, у російському відомстві підтвердили удар балістичними ракетами "Орєшник". Нагадаємо, що у звіті українських Повітряних сил йшлося лише про одну ракету.

"Завдано масованого удару балістичними ракетами "Орешник", аеробалістичними ракетами "Іскандер", гіперзвуковими аеробалістичними ракетами "Кинжал" і крилатими ракетами "Циркон", крилатими ракетами повітряного, морського та наземного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами", – зазначається в повідомленні.

У військовому відомстві країни-агресора як виправдання заявили, що удар було завдано нібито у відповідь на "терористичні атаки України по цивільних об’єктах на території Росії".

Також у Міноборони РФ заявляють, що завдавали ударів "по об'єктах військового управління, авіабазах і підприємствах оборонно-промислового комплексу України" і нібито "цілі удару досягнуті і всі призначені об'єкти уражені".

Нагадаємо, 22 травня російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні ударом у відповідь після атаки по гуртожитку в Старобільську. Путін заперечив припущення, що безпілотники влучили в будівлю через роботу ППО або ж РЕБ. Він стверджує, що поряд не було ніяких військових об'єктів. Водночас Генеральний штаб ЗСУ заявив, що було уражено один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.

У ніч на 24 травня Росія запустила по Україні 90 ракет і 600 БПЛА, зокрема, 1 балістичну ракету середньої дальності (район запуску – Капустін Яр, Астраханська область Росії); Було зафіксовано влучання 16 ракет і 51 ударного БПЛА в 54 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА в 23 локаціях.

Основним напрямком удару був Київ та область. Постраждали всі райони столиці. Одні з найбільших руйнувань зафіксовані на Лук'янівці – там дотла згорів ТРЦ і ринок, також частково зруйновано багатоповерхівку. Повідомлялося про двох загиблих і десятки постраждалих.

В області в результаті атаки загинули дві людини. Кількість постраждалих зросла до 9 осіб. Зокрема, Росія завдала удару ракетою "Орешник" по Білій Церкві. У ДСНС повідомляли, що в результаті атаки пошкоджено гаражний кооператив та підприємство.

