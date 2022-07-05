Найпотужніший у світі прискорювач заряджених частинок працюватиме цілодобово протягом майже чотирьох років при рекордній енергії в 13,6 трильйона електронвольт.

Європейський центр ядерних досліджень (CERN) у вівторок, 5 липня, після трирічної перерви знову запускає Великий адронний колайдер (LHC), що є найпотужнішим у світі прискорювачем заряджених частинок.

Як пише Deutsche Welle, LHC працюватиме цілодобово протягом майже чотирьох років при рекордній енергії в 13,6 трильйона електронвольт (ТеВ), забезпечуючи більшу точність та потенціал відкриття, ніж раніше.

У CERN пояснюють, що насамперед вчені мають намір дослідити за допомогою колайдера природу бозона Хіггса – фундаментальної частки, виявленої в 2012 році, а також поглибити своє розуміння Всесвіту, вивчаючи природу баріонної асиметрії (переважання матерії над антиматерією у видимій частині Всесвіту) та стабільність вакууму у Всесвіті. Крім того, планується продовжити пошуки розпадів бозона Хіггса на частинки темної матерії.

Нагадаємо, Великий адронний колайдер був збудований протягом 1998-2008 років на 100-метровій глибині під територіями Франції та Швейцарії і є кільцевим тунелем довжиною 27 кілометрів. У ньому розташований прискорювач заряджених елементарних частинок (протонів). При зіткненні на швидкостях, близьких до швидкості світла, повинні народжуватися нові елементарні частинки.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені CERN відкрили нову "екзотичну" елементарну частинку.