Вертоліт летів зі швидкістю 5 метрів на секунду / ілюстрація ua.depositphotos.com
Вертоліт Ingenuity здійснив свій найдовший політ над Марсом.
Про це повідомляється в Twitter NASA.
"Вертоліт завершив свій дев'ятий і найскладніший політ, пролетівши 166,4 секунди зі швидкістю 5 метрів в секунду. Подивіться на цей знімок тіні Ingenuity, зроблений за допомогою його навігаційної камери", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, вертоліт зміг протриматися над поверхнею планети 166 секунди.
Під час 5-го польоту над Марсом вертоліт Ingenuity завершив свою першу односторонню подорож.
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