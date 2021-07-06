Вертоліт зміг протриматися над поверхнею планети 166 секунди.

Вертоліт Ingenuity здійснив свій найдовший політ над Марсом.

Про це повідомляється в Twitter NASA.

"Вертоліт завершив свій дев'ятий і найскладніший політ, пролетівши 166,4 секунди зі швидкістю 5 метрів в секунду. Подивіться на цей знімок тіні Ingenuity, зроблений за допомогою його навігаційної камери", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, вертоліт зміг протриматися над поверхнею планети 166 секунди.

Під час 5-го польоту над Марсом вертоліт Ingenuity завершив свою першу односторонню подорож.

Читайте такожКитай вперше показав, як ровер Zhurong приземлився на Марс (відео)

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко