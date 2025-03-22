Мікропластик дає бактеріям небачений захист, внаслідок якого вони стають практично невразливими перед антибіотиками. Вчені розповіли, до чого це може призвести.

Виявляється, мікропластик завдає шкоди Землі більше, ніж ми знаємо. Вчені виявили, що ці крихітні пластикові частинки не тільки сприяють забрудненню, а й зростанню кількості бактерій, стійких до ліків.

Дослідники Бостонського університету виявили, що бактерії, які зазнали впливу мікропластику, виробили стійкість до антибіотиків, що рятують життя, пише Interesting Engineering.

Це становить серйозну загрозу, особливо в перенаселених районах, таких як поселення біженців, де скупчуються пластикові відходи, а бактеріальні інфекції поширюються легше.

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Бактерії можуть стати стійкими до антибіотиків з багатьох причин, включно з надмірним використанням ліків. Але їхнє оточення також відіграє велику роль. Дослідники перевірили, як поширена бактерія E. coli, реагує на вплив мікропластику в закритому середовищі.

"Пластик забезпечує поверхню, до якої бактерії прикріплюються і колонізують", - пояснив Ніл Гросс, провідний автор дослідження.

Бактерії створюють біоплівку, щойно прикріплюються до будь-якої поверхні. Ця біоплівка діє як щит, захищаючи їх від негативного зовнішнього впливу. Хоча бактерії можуть вирощувати біоплівки на будь-якій поверхні, Гросс виявив, що на мікропластику цей процес посилюється.

Коли були введені антибіотики, поліпшена біоплівка блокувала ліки, не даючи їм вбивати бактерії.

"Ми виявили, що біоплівки на мікропластику, порівняно з іншими поверхнями, такими як скло, є набагато міцнішими та товщими, як будинок із тоннами ізоляції", - прокоментував відкриття Гросс.

Вчені проводили експеримент кілька разів, пробуючи різні комбінації антибіотиків на різних типах матеріалів, але рівень стійкості до антибіотиків на мікропластику незмінно залишався дуже високим.

"Присутність пластику робить набагато більше, ніж просто надає поверхню для прилипання бактерій - насправді він призводить до розвитку резистентних організмів", - пояснив Мухаммад Заман, професор інженерного коледжу Бостонського університету.

Тепер дослідники планують розширити свою роботу, щоб з'ясувати, як їхні висновки пов'язані з реальними умовами. Зокрема, вчені планують провести дослідження в таборах для біженців, а також з'ясувати, яким чином бактерії так міцно прикріпляються до пластику.

Але вже зараз вчені вважають, що адаптивна природа пластику може сприяти процвітанню бактерій, хоча точний процес залишається незрозумілим. Одна з теорій, за словами дослідників, полягає в тому, що пластик відштовхує воду, що полегшує прикріплення бактерій.Згодом пластик вбирає вологу, що може дозволити мікропластику вбирати антибіотики до того, як вони досягнуть бактерій. Дослідники також виявили, що навіть після видалення мікропластику бактерії зберегли здатність утворювати більш міцні біоплівки.

Інші новини про забруднення Землі

Нещодавно вчені з'ясували, що крихітні пластикові фрагменти, які утворюються внаслідок розпаду більшого пластику, проникли практично в усі куточки земної кулі.

Їх знаходять у найглибших океанічних западинах, у тканинах морських організмів, від планктону до китів, і навіть у повітрі та снігу віддалених гірських вершин та навіть у мозку людини.

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