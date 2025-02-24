Дослідники використовували комп'ютерну томографію, щоб зазирнути всередину черепів XII століття з Варнема.

Шведські вікінги страждали від серйозних проблем зі здоров'ям, включно із захворюваннями порожнини рота, обличчя, суглобів та інфекційними захворюваннями.

Як пише Interesting Engineering, у новому дослідженні Гетеборзького університету аналізували цілі черепи з використанням передових рентгенівських методів. Його результати були опубліковані в журналі BDJ Open.

"Результати дослідження дають глибше розуміння здоров'я і благополуччя цих людей. Усі знають, як це - відчувати біль у будь-якому місці, ви можете впасти у відчай, потребуючи допомоги. Але тоді в них не було медичної та стоматологічної допомоги, яка є в нас, або знеболювання - і антибіотиків, - які є в нас зараз. Якщо у вас розвивалася інфекція, вона могла залишатися надовго", - сказала Кароліна Бертільссон, керівниця дослідження та асистентка наукового співробітника Гетеборзького університету.

Відео дня

Дослідники використовували комп'ютерну томографію, щоб зазирнути всередину черепів XII століття з Варнема, Швеція, місця, відомого своїми великими і добре збереженими останками скелета. Вивчені черепи належали дев'яти чоловікам і шести жінкам вікінгів, усі з яких були дорослими у віці від 20 до 60 років на момент смерті.

КТ дозволила дослідникам точно вивчити пошкодження скелета в черепах вікінгів і створити тривимірні зображення, які надали пошарову інформацію про аномалії кісток. Ці тривимірні зображення вказали на низку захворювань, які були приховані протягом століть.

Важливо, що вона виявила патологічні розростання кісток, ознаки хронічних інфекцій навколоносових пазух і вух, виснажливий остеоартрит і серйозні проблеми із зубами. Це були не поодинокі випадки - кожен досліджений череп розповідав історію болю і страждань. Бертілссон додала:

"Було на що подивитися. Ми виявили у цих людей безліч ознак захворювань. Чому саме, ми не знаємо. Хоча ми не можемо вивчити пошкодження м'яких тканин, тому що їх більше немає, ми можемо бачити сліди, що залишилися в скелетних структурах".

Зазначається, що вікінги були висококваліфікованими мореплавцями, які подорожували на великі відстані, використовуючи свої відмінні човни. Ба більше, вони були і грізними грабіжниками, і амбітними дослідниками, які досягали таких віддалених місць, як Північна Америка, Середземномор'я та Східна Європа.

Результати дослідження показують, що хронічний біль був поширеним і важливим аспектом існування вікінгів.

Цікаво, що основною метою цього пілотного дослідження було визначити, чи може КТ-сканування стати цінним інструментом для майбутніх, більш масштабних досліджень стародавніх останків скелетів.

"Дуже багато сучасних археологічних методів є інвазивними, з необхідністю видалення кісток або інших тканин для аналізу. Таким чином, ми можемо зберегти рештки повністю недоторканими, але при цьому витягти великий обсяг інформації", - зазначили вчені.

Дослідження життя вікінгів

Дослідники пролили приголомшливе нове світло на незвичайну практику постійної модифікації тіла в епоху вікінгів, яка в деяких випадках могла практикуватися як обряд ініціації.

Довгий час вважалося, що татуювання були єдиною формою постійної модифікації у Скандинавії у той період, хоча конкретних археологічних прикладів цієї практики ще не знайдено.

Вас також можуть зацікавити новини: