Європейські та американські регулятори все більше занепокоєні практикою ведення бізнесу технологічних гігантів.

Євросоюз підготував суворі правила для технологічних гігантів з ведення бізнесу на території блоку.

Про це повідомляє DW.

Новий законопроект під назвою «Акт про цифрові послуги» та «Акт про цифрові ринки» покликаний обмежити вплив глобальних інтернет-компаній на ринок ЄС. Йдеться, зокрема, про Google, Apple, Amazon та Facebook.

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Відповідні органи штрафуватимуть компанії на 10% від їхнього річного обороту за порушення правил конкуренції. Крім того, технологічним гігантам можуть узагалі заборонити доступ на європейський ринок за «серйозні та неодноразові порушення закону».

Компанії повинні будуть попереджувати ЄС про будь-які заплановані зливання чи поглинання, дані передаватимуть регуляторам і конкурентам. Водночас бізнес, який надаватиме перевагу своїм послугам, може опинитися поза законом.

Навіщо суворий контроль

Європейські та американські регулятори все більше занепокоєні практикою ведення бізнесу технологічних гігантів – особливо тих, що скуповують інші фірми, щоб позбутися потенційних конкурентів.

Деякі нещодавні приклади включають придбання Facebook месенджера WhatsApp та Instagram. Купівля GoogleYouTube і GPS-навігатора Waze теж викликала тривогу серед органів регулювання.

Facebook та інші компанії пригрозили у відповідь виходом з Європи й блокуванням доступу європейцям до своїх сайтів.

Минулого тижня Федеральна торгова комісія США та 48 штатів подали антимонопольні позови проти Facebook. Комісія також подала окремий позов, аби змусити соціальну мережу продати Instagram та WhatsApp.

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Автор: Яна Ставська