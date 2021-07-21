Програма розроблялася для стеження за злочинними і терористичними мережами, однак схоже, що уряди її використовували зі зловживаннями.

Єврокомісія проведе розслідування щодо стеження за журналістами ЄС на тлі скандалу з використанням урядами країн шпигунської програми Pegasus.

Про це сказав єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс, пише Euractiv.

"Ми починаємо збирати інформацію, щоб побачити, яка ймовірність використання такого роду програм в одній з цих країн-учасниць. Ми бачили коментарі в пресі з цього приводу", - сказав Рейндерс.

Він зазначив, що координуватиме розслідування Генеральний директорат з комунікаційних мереж, контенту і технологій. Про результати роботи також інформуватимуть судові органи й органи нагляду за захистом даних.

Як зазначає Euractiv, уряд Угорщини наразі єдиний в Європі, який звинувачується в незаконному використанні шпигунської програми Pegasus, розробленого ізраїльською компанією NSO. Ця програма початково створювалася для стеження за злочинними і терористичними мережами, однак схоже, що її використовували зі зловживаннями.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що якщо звинувачення будуть підтверджені, це буде "абсолютно неприйнятно".

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Шпигунська програма Pegasus

Журналістському консорціуму, що включає 16 редакцій, потрапив список із 50 тисяч телефонних номерів - потенційних цілей стеження. Уряди принаймні 10 країн нібито використовували військові шпигунські програми для незаконного стеження за журналістами, адвокатами, бізнесменами та представниками громадянського суспільства.

Творці ПЗ вважають його застосування легітимним. У заяві NSO Group сказано, що клієнти фірми - це виключно офіційні державні організації, що використовують її продукти для боротьби з тероризмом, організованою злочинністю, наркоторгівлею, педофілами і викрадачами дітей.

Троянська програма Pegasus здатна миттєво встановитися на телефон жертви, досить один раз натиснути на надіслане зловмисниками посилання. Після цього користувач програми отримує повний доступ до всіх файлів і додатків на чужому смартфоні, включаючи камеру і мікрофон. Про існування цієї програми відомо з 2016 року.

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Автор: Олександр Топчій