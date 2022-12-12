ESA виділило 29 млн євро на розробку америцієвої батареї.

Європейське космічне агентство (ESA) схвалило фінансування створення батарей, які працюватимуть від ядерних відходів.

Ці батареї використовуватимуться для дослідження космосу, повідомляє Neural. Зокрема, нові батареї дозволять працювати в областях, де немає доступу до сонячної енергії, наприклад, на темній стороні Місяця.

На думку науковців, які працюють з ESA, для батарей можна буде використати америцій - він утворюється в результаті розпаду плутонію. Це стало б першим випадком, коли америцій з ядерних відходів, використовується таким чином.

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Сучасні батареї працюють на плутонії-238, однак його виробництво дорого коштує. Крім того, левова частка світових постачань цього елементу припадає на США та Росію.

ESA виділило 29 млн євро на розробку америцієвої батареї. В агентстві вважають, що це дозволить позбутися паливної залежності від Росії.

Ядерна енергетика та РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ Україна відмовилася від російського ядерного палива. У квітні стало відомо, що Україна відкриває власну лінію складання ядерного палива для вітчизняних атомних станцій за американською технологією компанії Westinghouse. Щоб повністю замінити російське паливо знадобиться 3-4 роки.

Згодом УНІАН повідомив, що в України є запаси ядерного палива на два роки.

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