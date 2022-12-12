Це дозволить позбутися паливної залежності від Росії / фото REUTERS

Європейське космічне агентство (ESA) схвалило фінансування створення батарей, які працюватимуть від ядерних відходів.

Ці батареї використовуватимуться для дослідження космосу, повідомляє Neural. Зокрема, нові батареї дозволять працювати в областях, де немає доступу до сонячної енергії, наприклад, на темній стороні Місяця.

На думку науковців, які працюють з ESA, для батарей можна буде використати америцій - він утворюється в результаті розпаду плутонію. Це стало б першим випадком, коли америцій з ядерних відходів, використовується таким чином.

Відео дня

Сучасні батареї працюють на плутонії-238, однак його виробництво дорого коштує. Крім того, левова частка світових постачань цього елементу припадає на США та Росію.

ESA виділило 29 млн євро на розробку америцієвої батареї. В агентстві вважають, що це дозволить позбутися паливної залежності від Росії.

Ядерна енергетика та РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ Україна відмовилася від російського ядерного палива. У квітні стало відомо, що Україна відкриває власну лінію складання ядерного палива для вітчизняних атомних станцій за американською технологією компанії Westinghouse. Щоб повністю замінити російське паливо знадобиться 3-4 роки.

Згодом УНІАН повідомив, що в України є запаси ядерного палива на два роки.

Вас також можуть зацікавити новини: