Україна розраховує почати виробляти ядерне паливо в обсягах, які покриють половину потреб країни.

Президент "Енергоатому" Петро Котін заявив, що в України є запаси ядерного палива на два роки.

Як він повідомив в ефірі телемарафону, також Україна планує запустити власне виробництво ядерного палива.

"Ми працюємо з Westinghouse (японсько-американська компанія в сфері ядерної енергетики – УНІАН) над створенням лінії виробництва власного палива, грунтуючись на їх технологіях. Ми вже робимо головки і хвостовики касети, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме Westinghouse", — повідомив Котін.

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Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ Україна відмовилася від російського ядерного палива. У квітні Котін повідомив, що Україна відкриває власну лінію складання ядерного палива для вітчизняних атомних станцій за американською технологією компанії Westinghouse. За його оцінкою, для того, щоб замінити російське паливо, потрібно 3-4 роки.

Ситуація на українських АЕС

Окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури України і, як заявляв перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко, намагаються зупинити українські АЕС.

23 листопада Росія знову вдарила по енергосистемі України, внаслідок чого Запорізька АЕС, що знаходиться під контролем росіян, перейшла в режим повного блекаута, а решта АЕС були зупинені.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що повна і одночасна втрата зовнішнього електропостачання українськими атомними електростанціями – це серйозний привід для хвилювання.

Вже 25 листопада Україна підтвердила, що Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька атомні електростанції були підключені до мережі.

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