За стінами стародавнього Риму знайшли святилище Геракла і гробниці еліти віком 2400 років

У безпосередній близькості від вулиці Віа П'єтралата на північному сході сучасного Риму були виявлені дві елітні гробниці часів Римської республіки, вік яких перевищує 2400 років. Про це пише Live Science.

Відзначається, що поховані камерні гробниці знаходилися разом в похоронному комплексі, поруч з тим, що, ймовірно, було святилищем грецького напівбога Геракла, популярного символу захисту для римлян. Розкопки включають в себе ділянку стародавньої дороги і два великих монументальних басейни або резервуари, які, ймовірно, використовувалися в священних церемоніях.

"Завдяки цим знахідкам, передмістя Риму розкривають себе як сховища глибоких спогадів, які ще належить дослідити", - заявила Даніела Порро, головний державний археолог Риму.

Цікаво, що свідчення стародавнього заселення в районі Віа П'єтралата були виявлені в 1990-х роках, а розкопки в районі святилища почалися в 2022 році під керівництвом державного археолога Фабріціо Санті. Ця територія знаходилася за межами давньоримських стін, але зараз є передмістям сучасного міста.

З того часу археологічна група виявила бронзові монети, які вказують на те, що святилище використовувалося в період між V або IV століттями до н.е. - коли Рим, імовірно, був республікою.

Стверджувалося, що серед знахідок було шість бронзових фігурок Геракла, але в звітах Міністерства культури Італії про ці знахідки нічого не говориться. Насправді, в центрі святилища колись була статуя, але зараз вона відсутня.

Стародавні мешканці гробниць

Відзначається, що гробниці можуть свідчити про те, що ця територія була заселена багатою сімейною групою, відомою як римський рід. Одна з нещодавно знайдених гробниць містить кам'яний саркофаг і три урни для кремації, а інша - скелет дорослого чоловіка.

Два кам'яних басейни або резервуари були побудовані більш ніж на 100 років пізніше гробниць. Найбільший з них був більше 28 метрів в довжину, близько 10 метрів в ширину і приблизно 2,1 метра в глибину, а інший був трохи менше, але майже вдвічі глибше. Санті сказав:

"Це могли бути споруди, пов'язані з ритуалами або, що менш імовірно, з виробничою діяльністю або збором води. Ретельне наукове дослідження дозволить нам контекстуалізувати ці знахідки і зрозуміти їх роль в стародавньому ландшафті".

За його словами, стародавня дорога була ключовим елементом на цьому місці. Вона вела до невеликої культової будівлі, званої сацеллумом (лат. "святилище"), присвяченої богу - ймовірно, обожненому герою Гераклу, культ якого був популярний у цій місцевості.

Цікаво, що Геракл був легендарним своєю неймовірною силою, і шанування його як символу захисту і чесноти було широко поширене в Римі протягом багатьох століть.

