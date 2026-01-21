Стародавні римляни вміло розпоряджалися багатством: у що інвестували

Низка римських заповітів показує, що люди залишали своїм спадкоємцям срібло і золото у вигляді злитків, пластин або брусків.

Як і сьогодні, люди в давнину розуміли, що інвестування грошей може допомогти зміцнити і примножити багатство.

Багаті стародавні люди купували золото і срібло. Це був один з найпопулярніших варіантів інвестицій, пише Livescience. Зазвичай вони зберігали метали або у вигляді злитків, або як ювелірні прикраси.

Відзначається, що зберігання таких предметів могло бути ризикованим і схильним до крадіжки, тому зазвичай метали зберігалися в спеціальному сховищі або сейфі.

Римський письменник Цицерон писав, як одна багата дама діставала золото з сейфа, коли хотіла позичити комусь гроші. Потім золото можна було обміняти на монети.

Коли люди хотіли торгувати дорогоцінними металами, вони продавали їх за вагою. Якщо золото, срібло або бронза використовувалися для виготовлення ювелірних виробів або інших предметів, їх можна було переплавити і перетворити на злитки.

Що ще користувалося популярністю

Крім металів, великою популярністю користувалися також сільськогосподарські товари, особливо зерно, оливкова олія і вино. Щоб отримувати прибуток від сільськогосподарських товарів, люди купували землю і торгували цими товарами на ринку.

Римський державний діяч Катон вважав, що вкладення грошей у виробництво товарів першої необхідності – це найбезпечніше вкладення. Він вважав, що ці речі стійкі до непередбачуваних коливань в економіці.

У той час як дорогоцінні метали були засобом збереження багатства, вони не приносили доходу, якщо їх не продавали. Але диверсифікований портфель сільськогосподарських товарів гарантував постійний дохід.

Люди також інвестували і торгували дорогоцінними товарами, такими як твори мистецтва.

Видання зазначило, що коли римляни розграбували місто Коринф у 146 році до н.е., вони вкрали міську колекцію відомих творів мистецтва, а потім продали їх за величезні суми грошей на аукціоні, щоб отримати прибуток для римської держави.

На цьому аукціоні цар Пергама Аттал II (220–138 рр. до н.е.) купив одну з картин майстра Арістеїда з Фів (IV століття до н.е.) за неймовірну суму в 100 талантів (близько 2500 кг срібла).

"Очевидно, що інвестиції в товари 2000 років тому могли сприяти накопиченню особистого багатства, але також були пов'язані з певним ризиком, як і сьогодні", - підсумувало видання.

