Бойовики "ДНР" оголосили про перехід на "донецький час"

Бойовики «Донецької народної республіки» оголосили про перехід на «донецький час».

Як передає кореспондент УНІАН, вчора, 24 жовтня, терористи видали постанову «Про перехід на донецький час».

«На території Донецької народної республіки числення часу здійснювати відповідно до четвертого часового поясу міжнародної системи часових поясів (донецький час) UТС+4 і є єдиним для застосування на всій території країни», - сказано у даній постанові терористів. Цей перехід дасть можливість обчислювати бойовикам час одночасно з Москвою, що призведе до різниці в одну годину з Києвом.

Читайте такожВатажок бойовиків "ДНР" дозволив не платити кредити і борги ЖКГТерористи також вимагають забезпечити введення «донецького часу» на окупованих територіях.

«Донецький час» вводиться з 3.00 26 жовтня 2014 року.