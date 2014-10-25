Цієї ночі Україна перейде на зимовий час

Україна 26 жовтня о 4 годині ранку за київським часом переходить на зимовий час.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Зокрема, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" годинникові стрілки будуть переведені на одну годину назад.

Стандартний час дозволяє ефективніше використовувати сонячне світло впродовж дня та заощаджувати електроенергію. "Зимовий" час (другий часовий пояс, UTC +2) вважається природним для 95% території України.