Цієї ночі Україна перейде на зимовий час

21:09, 25 жовтня 2014
Суспільство
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У останню неділю жовтня Україна традиційно повертається на зимовий час, який є географічним для країни.

Украинцы в ночь с 25 на 26 переведут стрелки часов на час назад / Фото УНИАН

Україна 26 жовтня о 4 годині ранку за київським часом переходить на зимовий час.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

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Зокрема, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України" годинникові стрілки будуть переведені на одну годину назад.

Стандартний час дозволяє ефективніше використовувати сонячне світло впродовж дня та заощаджувати електроенергію. "Зимовий" час (другий часовий пояс, UTC +2) вважається природним для 95% території України.

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