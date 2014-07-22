Росія назавжди перейде на зимовий час

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на портал правової інформації.

У більшості суб'єктів РФ годинники будуть переведені на годину назад, і надалі сезонного переведення стрілок здійснюватися не буде.

Перехід на зимовий та літній час був скасований влітку 2011 року з ініціативи президента Дмитра Медведєва, який є лідером владної партії "Єдина Росія". Тоді цей захід підтримували 73% росіян. Зараз у Росії діє постійний літній час, що випереджає астрономічний на дві години, але думка громадян змінилася - в кінці 2013 року скасування переведення стрілок підтримували лише 32% росіян.

Читайте такожПерехід на зимовий час може обійтися РФ в 300 млн дол.Московський час встановлюється відповідним до третього часового поясу в національній шкалі часу UTC (SU) +3. Відзначається, що московський час слугує вихідним для обчисленні місцевого часу в часових зонах. Всі часові зони визначаються законом, а не постановою уряду, як було до цього.

Закон також збільшує кількість часових зон в Росії з 9 до 11.