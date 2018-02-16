У Київраді пропонують піднімати бандерівський прапор в окремі свята

Перелік дат, в які пропонується піднімати бандерівський прапор, не є вичерпним.

Київська міськрада розгляне проект рішення, яким пропонується в окремі свята піднімати революційний прапор ОУН на будівлях столичних райдержадміністрацій.

Про це повідомляє прес-служба міськради Києва.

Відповідно до проекту рішення, біля будівлі Київради, а також біля приміщень райдержадміністрацій підійматимуть революційний прапор ОУН. Це планують робити у дні, пов'язані з визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшанування пам'яті героїв.

Читайте такожНа Івано-Франківщині невідомі підірвали двері музею БандериЗокрема, запропоновані такі дати:

1 січня — день народження голови Проводу ОУН Степана Бандери;

22 січня — День Соборності України;

29 січня — День пам'яті Героїв Крут;

3 лютого — створення ОУН;

20 лютого — День пам'яті Героїв Небесної Сотні;

5 березня — річниця з дня смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА Романа Шухевича;

14 березня — День українського добровольця;

третя неділя травня — День пам'яті жертв політичних репресій;

23 травня — День Героїв;

14 червня — день народження полковника Армії УНР Євгена Коновальця;

30 червня — проголошення Акту відновлення Української держави, день народження генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА, голови Секретаріату УГВР Романа Шухевича;

30 липня — створення УВО;

14 жовтня — День захисника України, день створення УПА.

Зазначається, що цей перелік дат не є вичерпним. Документ також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі червоно-чорний прапор ОУН підніматимуть разом з державним прапором України під час усіх урочистих та святкових заходів на державних будівлях та комунальних установах.