У Київраді пропонують піднімати бандерівський прапор в окремі свята
Київська міськрада розгляне проект рішення, яким пропонується в окремі свята піднімати революційний прапор ОУН на будівлях столичних райдержадміністрацій.
Про це повідомляє прес-служба міськради Києва.
Відповідно до проекту рішення, біля будівлі Київради, а також біля приміщень райдержадміністрацій підійматимуть революційний прапор ОУН. Це планують робити у дні, пов'язані з визначними подіями національно-визвольної боротьби та вшанування пам'яті героїв.
Читайте такожНа Івано-Франківщині невідомі підірвали двері музею БандериЗокрема, запропоновані такі дати:
1 січня — день народження голови Проводу ОУН Степана Бандери;
22 січня — День Соборності України;
29 січня — День пам'яті Героїв Крут;
3 лютого — створення ОУН;
20 лютого — День пам'яті Героїв Небесної Сотні;
5 березня — річниця з дня смерті генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА Романа Шухевича;
14 березня — День українського добровольця;
третя неділя травня — День пам'яті жертв політичних репресій;
23 травня — День Героїв;
14 червня — день народження полковника Армії УНР Євгена Коновальця;
30 червня — проголошення Акту відновлення Української держави, день народження генерал-хорунжого, головнокомандувача УПА, голови Секретаріату УГВР Романа Шухевича;
30 липня — створення УВО;
14 жовтня — День захисника України, день створення УПА.
Зазначається, що цей перелік дат не є вичерпним. Документ також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.
Як повідомляв УНІАН, у Тернополі червоно-чорний прапор ОУН підніматимуть разом з державним прапором України під час усіх урочистих та святкових заходів на державних будівлях та комунальних установах.