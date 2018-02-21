Вибиті шибки, цвіль і антисанітарія: у Лук'янівському СІЗО влаштували день відкритих дверей (фото, відео)

21:42, 21 лютого 2018
Суспільство
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У Лук'янівському СІЗО влаштували день відкритих дверей. Змирилися з фінансовою неможливістю виселити його за місто і оголосили старт ремонтів.

Умови, в яких зараз утримують дві з половиною тисячі ув'язнених, європейські суди прирівнюють до тортур.  І змушують Україну платити компенсації за десятками позовів.

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Теги: #Лук'янівське СІЗО