Вибиті шибки, цвіль і антисанітарія: у Лук'янівському СІЗО влаштували день відкритих дверей (фото, відео)
21:42, 21 лютого 2018Суспільство
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В Міністерстві юстиції взялися за поліпшення Лук'янівського СІЗО і показали нинішні умови.
У Лук'янівському СІЗО влаштували день відкритих дверей. Змирилися з фінансовою неможливістю виселити його за місто і оголосили старт ремонтів.
Умови, в яких зараз утримують дві з половиною тисячі ув'язнених, європейські суди прирівнюють до тортур. І змушують Україну платити компенсації за десятками позовів.
В Міністерстві юстиції взялися за поліпшення Лук'янівського СІЗО
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