У Луганську бойовики встановили ліміт на воду: не більше 5 літрів в руки раз у 10 днів

Такі норми діють для мешканців приватного сектору по вулицях Максима Горького, Юних піонерів і Челюскінців. Централізованого водопостачання тут немає вже 4 місяці, і якщо раніше можна було набрати у необхідній кількості привізну воду, то тепер і на неї поставили жорсткий ліміт, повідомляє Інформатор з посиланням на інформоване джерело.

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Однак навіть по талону взяти воду не завжди вдається. До машини шикуються величезні черги, води на всіх не вистачає. Скаржитися "керівництву" "ЛНР" мешканці приватного сектору бояться, оскільки побоюються розправи з боку бойовиків.

Нагадаємо, раніше бойовики встановлювали норму споживання води за талонами - 1 л в день.