Бойовики дали Кобзону посаду «почесного консула ДНР» в Росії
12:54, 28 жовтня 2014Суспільство
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Російський співак і політик Йосип Кобзон призначений "почесним консулом ДНР" в Російській Федерації.
Кобзону дали "почесну посаду" у бойовиків / УНІАН
Про це заявив прем'єр-міністр» самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко, повідомляє «Остров».
За його словами, вчора Кобзон попросив «уряд ДНР» скласти список відсутніх російських підручників і пообіцяв виконати заявку протягом 3-4 днів.
Раніше російський артист і політик Йосип Кобзон прибув на Донбас для проведення спільних заходів з бойовиками. У Донецьку він заспівав гімн «ДНР» власного виробництва і виконав дуетом з самопроголошеним «прем'єр-міністром ДНР» Олександром Захарченко пісню «Я люблю тебе, життя».
У Службі безпеки України вже заявили, що дадуть оцінку «гастролям» Кобзона на Донбасі.
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