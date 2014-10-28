Бойовики дали Кобзону посаду «почесного консула ДНР» в Росії

Про це заявив прем'єр-міністр» самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко, повідомляє «Остров».

За його словами, вчора Кобзон попросив «уряд ДНР» скласти список відсутніх російських підручників і пообіцяв виконати заявку протягом 3-4 днів.

Раніше російський артист і політик Йосип Кобзон прибув на Донбас для проведення спільних заходів з бойовиками. У Донецьку він заспівав гімн «ДНР» власного виробництва і виконав дуетом з самопроголошеним «прем'єр-міністром ДНР» Олександром Захарченко пісню «Я люблю тебе, життя».

У Службі безпеки України вже заявили, що дадуть оцінку «гастролям» Кобзона на Донбасі.