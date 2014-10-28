До опалення підключено 98% всіх житлових будинків

Як повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на дані оперативно-диспетчерської служби відомства, всі житлові будинки підключено до теплопостачання в 9 областях країни.

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Згідно з повідомленням, 100-відсотковий показник підключення до тепла житлового фонду зафіксовано у Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Миколаївській, Рівненськой, Хмельницькій, Черкаській та Чернігівській областях.

Разом з тим, за даними Мінрегіону, до системи централізованого опалення в Україні вже підключено 16,4 тис. навчальних закладів (93,7% від загальної кількості), 12,5 тис. дитсадків (99,2%) і 6,3 тис. лікарень (99,4%).

Як повідомляв УНІАН, у поточному році уряд поставив завдання всім областям України скоротити споживання газу на 30% у зв'язку з дефіцитом палива, що виник унаслідок припинення поставок газу з РФ. При цьому повідомлялося, що якщо в Україні спостерігатиметься тепла погода, то опалювальний сезон може початися пізніше ніж звичайно і раніше закінчиться з метою економії газу. Також уряд зобов'язав всі міста України в поточному році узоджувати з Кабміном дату початку опалювального сезону. За даними Мінрегіону, опалювальний сезон в Україні мав початися з 1 листопада.

21 жовтня президент України Петро Порошенко на зустрічі з віце-прем'єр-міністром – міністром регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Володимиром Гройсманом дав доручення до кінця тижня почати опалення всіх без винятку будинків в країні.