Санаторії та готелі Криму зобов'язали отримати "зірки"

Про це повідомила "міністр" курортів і туризму окупованого півострова Олена Юрченко, передає "Крим.Реалії".

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"Крим виступає як пілотний проект після Сочі за класифікацією об'єктів розміщення. З 1 січня по 1 червня 2015 року ми повинні провести класифікацію об'єктів розміщення. Кожен об'єкт, який хоче надавати послуги з розміщення відпочиваючих, повинен отримати ту чи іншу "зірковість"", - сказала чиновниця, уточнивши, що підсумки курортного сезону-2014 в Криму будуть підведені в кінці року.

За даними на 28 жовтня, в Криму відпочили 3,18 млн осіб. Це майже вдвічі менше, ніж в 2013 році, коли Крим прийняв рекордні за роки незалежності України 6 млн туристів.