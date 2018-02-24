В Одесі затримали п'яного охоронця, який їхав на автомобілі з увімкненою сиреною

За інформацією правоохоронців, у салоні легковика була також зброя - пістолет і карабін.

В Одесі сьогодні патрульні затримали охоронця, який керував автомобілем у нетверезому стані. Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, в суботу вдень під час відпрацювання території міста на вулиці Інглезі співробітники патрульної поліції зупинили автомобіль ВАЗ-2107, який рухався із увімкненим спеціальним звуковим сигнальним пристроєм транспорту екстрених служб.

Читайте такожВ Одесі телефонний терорист завадив акції з нагоди 100-річчя радянської арміїПри перевірці відповідних документів поліцейські помітили, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на алкотестері підтвердила його нетверезий стан - 2,18 проміле.

Також встановили, що охоронне агентство, яке володіє автомобілем, не має ніякого дозволу на встановлення і використання на своєму транспорті спеціальних сигналів.

«До того ж, у салоні легковика була зброя - пістолет і карабін. Хоча на носіння таких предметів у співробітника є дозвільна документація, однак наявність їх у нетверезого чоловіка могла мати сумні наслідки», - відзначили у прес-службі.

Патрульні склали на 27-річного порушника адміністративні матеріали за статтями КУпАП - 130 (керування транспортом у стані сп'яніння) і 122-5 (порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв).

Незаконний пристрій демонтували і вилучили. Автомобіль затримали і помістили на штрафмайданчик.

На місце події викликали представників приватного агентства для подальшого з'ясування всіх обставин.