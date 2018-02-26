Євробачення-2018: Tayanna прокоментувала свою поразку у фіналі нацвідбору

TAYANNA зазначила, що не розчаровується, а йде «творити далі».

Українська співачка TAYANNA другий рік поспіль займає друге місце в фіналі Национального відбору Євробачення.

Однак у своєму фотоблозі TAYANNA зазначила, що не розчаровується, а йде «творити далі».

Читайте такожУкраїнські фіналісти виконали попурі хітів Євробачення (відео)

«Ні одна поразка мене не поставить на коліна. Я падаю на них тільки від щастя сама. У моєму житті кожен день з'являється те, про що я мріяла і мрію. Це магія... Я зрозуміла цінність людей, які вірять в мене і люблять мене. Я полюбила себе — ту, яку не знав ніхто, навіть я. Я знайшла свій шлях, і він настільки різноманітний і наповнений подіями, що я не помічаю темних плям на ньому, а бачу тільки світло, і це світло даруєте ви мені всі. Ви знаєте, хто ви для мене, а я буду для вас творити, то що мені дає Бог!» — написала виконавиця.

Зазначимо, TAYANNA отримала найвищий бал від журі — 6, а від глядачів — 4 бали.