З 1 березня пункти пропуску на Донбасі змінюють режим роботи

Контрольно-пропускні операції осіб та транспортних засобів будуть здійснюватись щоденно з 7:00 до 18:30.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з 1 березня переходять на весняний період роботи, через що встановлюється новий графік роботи.

Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Читайте такожПрикордонники на Донеччині затримали учасницю банформування "Оплот"

"З 1 березня 2018 року всі контрольні пункти в`їзду-виїзду на лінії розмежування переходять на весняний період роботи, через що встановлюється новий графік роботи. Зокрема, контрольно-пропускні операції осіб та транспортних засобів будуть здійснюватись щоденно з 07.00 до 18.30. Таким чином, час роботи КПВВ збільшується, оскільки у зимовий період контрольні пункти працювали з 8.00 до 17.00", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ закликали громадян врахувати цю інформацію під час планування поїздок та перетину лінії розмежування через КПВВ.

Як повідомляв УНІАН, в ОБСЄ повідомили про мінометний обстріл біля їх передової бази в Попасній.