Луценко про повернення екс-нардепа Шепелєва до України: «йому хтось щось пообіцяв»
Колишній народний депутат України Олександр Шепелєв повернувся до України попри кримінальне переслідування, оскільки отримав від когось обіцянку щодо свого непритягнення до відповідальності.
Читайте такожМатіос про меддопомогу побитому Шепелєву: так не обстежують навіть важкохворих людейТаку думку в інтерв’ю виданню «Лівий Берег» висловив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Очільник ГПУ нагадав, що Шепелєв знаходиться в трьох судових процесах заочно по 115-й статті (умисне вбивство). Крім того, на стадії ознайомлення з матеріалами знаходиться так звана економічна справа – щодо розкрадань в «РодовідБанку». Як розповів Луценко, Шепелєв переховувався від українських правоохоронців в Угорщині та РФ.
«Він був оголошений у розшук. Росія, як ви розумієте, нам його не віддавала. Але й там проти нього порушили кримінальну справу за дії, вчинені вже після його приїзду до РФ. Також в нас є документи про те, що він у своїх показаннях підписується як громадянин ДНР. Є копії, які доводять, що він агент ФСБ. Ці матеріали ми отримали через адвокатів потерпілого в наших справах, який є стороною процесів в Росії. Копії офіційно зняті адвокатами з тих справ і долучені до наших матеріалів. Саме тому у пана Шепелєва з’явилася ще стаття 110 – зрада Батьківщини», - зазначив Луценко.
Генпрокурор підтвердив, що правоохоронці виявили пана Шепелєва з достатньо серйозними слідами побоїв. За даними фактом також відкрито кримінальну справу.
Коментуючи несподіване повернення Шепелєва до України, Луценко висловив думку, що в Росії його також збирались затримати найближчим часом.
«Моя версія, але тільки версія, – що в Росії його також серйозно переслідують, і справа дійшла до арешту. Тому людина залишає територію Росії. Чому при цьому він обирає Україну?.. Як людина пряма, скажу, що, мабуть, йому хтось щось пообіцяв. Можливо, сховати на передвиборчий час, а там ніби щось зміниться. Принаймні у його показаннях постійно звучить: «Мене переслідували «помаранчеві», потім переслідували «сині», - зазначив генпрокурор.
За його словами, викрадення та побиття Шепелєва – факт, і правоохоронці встановлюють причетних до цього злочину осіб.
Як повідомляв УНІАН, екс-нардеп від БЮТ та Партії регіонів Олександр Шепелєв був затриманий 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР". Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.
У суді, куди його доправили для обрання запобіжного заходу, Шепелєв розповів журналістам, що невідомі затримали його кілька днів тому. За його словами, вони назвалися працівниками військової прокуратури і силою вибивали з нього інформацію про представників влади, зокрема про президента Петра Порошенка та лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко.