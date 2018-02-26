Луценко про повернення екс-нардепа Шепелєва до України: «йому хтось щось пообіцяв»

За словами генпрокурора, У слідства є копії документів, які доводять співпрацю Шепелєва з російськими спецслужбами.

Колишній народний депутат України Олександр Шепелєв повернувся до України попри кримінальне переслідування, оскільки отримав від когось обіцянку щодо свого непритягнення до відповідальності.

Читайте такожМатіос про меддопомогу побитому Шепелєву: так не обстежують навіть важкохворих людейТаку думку в інтерв’ю виданню «Лівий Берег» висловив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Очільник ГПУ нагадав, що Шепелєв знаходиться в трьох судових процесах заочно по 115-й статті (умисне вбивство). Крім того, на стадії ознайомлення з матеріалами знаходиться так звана економічна справа – щодо розкрадань в «РодовідБанку». Як розповів Луценко, Шепелєв переховувався від українських правоохоронців в Угорщині та РФ.

«Він був оголошений у розшук. Росія, як ви розумієте, нам його не віддавала. Але й там проти нього порушили кримінальну справу за дії, вчинені вже після його приїзду до РФ. Також в нас є документи про те, що він у своїх показаннях підписується як громадянин ДНР. Є копії, які доводять, що він агент ФСБ. Ці матеріали ми отримали через адвокатів потерпілого в наших справах, який є стороною процесів в Росії. Копії офіційно зняті адвокатами з тих справ і долучені до наших матеріалів. Саме тому у пана Шепелєва з’явилася ще стаття 110 – зрада Батьківщини», - зазначив Луценко.

Генпрокурор підтвердив, що правоохоронці виявили пана Шепелєва з достатньо серйозними слідами побоїв. За даними фактом також відкрито кримінальну справу.

Коментуючи несподіване повернення Шепелєва до України, Луценко висловив думку, що в Росії його також збирались затримати найближчим часом.

«Моя версія, але тільки версія, – що в Росії його також серйозно переслідують, і справа дійшла до арешту. Тому людина залишає територію Росії. Чому при цьому він обирає Україну?.. Як людина пряма, скажу, що, мабуть, йому хтось щось пообіцяв. Можливо, сховати на передвиборчий час, а там ніби щось зміниться. Принаймні у його показаннях постійно звучить: «Мене переслідували «помаранчеві», потім переслідували «сині», - зазначив генпрокурор.

За його словами, викрадення та побиття Шепелєва – факт, і правоохоронці встановлюють причетних до цього злочину осіб.

Як повідомляв УНІАН, екс-нардеп від БЮТ та Партії регіонів Олександр Шепелєв був затриманий 8 лютого ввечері. При собі в нього було посвідчення "ДНР". Шепелєва звинувачують у замовному вбивстві, розкраданні коштів та державній зраді.

У суді, куди його доправили для обрання запобіжного заходу, Шепелєв розповів журналістам, що невідомі затримали його кілька днів тому. За його словами, вони назвалися працівниками військової прокуратури і силою вибивали з нього інформацію про представників влади, зокрема про президента Петра Порошенка та лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко.