На Керченській переправі в черзі стоять більше тисячі авто

Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на прес-службу Єдиної транспортної дирекції.

Зокрема, станом на 10:00 в порту «Кавказ» чекають завантаження на пором 310 легкових машин, у порту «Крим» – 50 авто. На вантажній лінії чекають: у порту Новоросійськ – 310 машин, у Керченському рибному порту — 460 вантажівок.

Всього за попередню добу було перевезено 8817 пасажирів, 2256 машин.

Як повідомили в дирекції, 29 жовтня вітер у районі Керченської протоки знизився до 10 м/с, погодні умови сприятливі.

Читайте такожУ Криму далекобійників у черзі на пором тримають в "жахливих умовах"Також портал повідомляє, що для розвантаження Керченської переправи увечері 28 жовтня запустили 2 додаткових залізничних пороми.

Раніше, обидві переправи були закриті в ніч з 23 жовтня посилення вітру.