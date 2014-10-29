На Керченській переправі в черзі стоять більше тисячі авто
Вантажна і пасажирська лінії Керченської переправи вранці 29 жовтня відновлюються після штормового попередження. У черзі для завантаження на пором стоїть більш як тисяча авто.
Про це повідомляє «Крим. Реалії» з посиланням на прес-службу Єдиної транспортної дирекції.
Зокрема, станом на 10:00 в порту «Кавказ» чекають завантаження на пором 310 легкових машин, у порту «Крим» – 50 авто. На вантажній лінії чекають: у порту Новоросійськ – 310 машин, у Керченському рибному порту — 460 вантажівок.
Всього за попередню добу було перевезено 8817 пасажирів, 2256 машин.
Як повідомили в дирекції, 29 жовтня вітер у районі Керченської протоки знизився до 10 м/с, погодні умови сприятливі.
Читайте такожУ Криму далекобійників у черзі на пором тримають в "жахливих умовах"Також портал повідомляє, що для розвантаження Керченської переправи увечері 28 жовтня запустили 2 додаткових залізничних пороми.
Раніше, обидві переправи були закриті в ніч з 23 жовтня посилення вітру.