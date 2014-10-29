СБУ викрила диверсантів, які готували теракти в Маріуполі

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 25 жовтня у Маріуполі контррозвідка СБУ затримала ватажка цієї групи на прізвисько «Шумахер», 1970 року народження, місцевого мешканця.

Встановлено, що диверсанти координували свою протиправну діяльність із керівництвом терористичного бандформування «Восток». З липня по вересень ц.р. активні члени злочинної групи пройшли спецпідготовку у цьому незаконному збройному формуванні поблизу м. Донецьк, отримали від ватажків терористів інструктажі та зброю.

Готуючи диверсії, бойовики збирали інформацію про розташування військової техніки, блокпостів Збройних сил України, чисельність особового складу та озброєння, плани проведення у місті патріотичних акцій.

Учасники диверсійно-підривної групи планували вчинити вибухи поблизу адміністративних будівель у Маріуполі, місць масового скупчення людей з метою дестабілізації обстановки у місті.

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У членів диверсійно-підривної групи вилучено карти Донецької області та Маріуполя з позначками місць розташування блокпостів ЗС, об’єктів, де злочинцями вже були вчинені теракти у червні ц.р. На цих мапах були також позначені узгоджені з ватажками «ДНР» та їхніми іноземними кураторами місця запланованих на найближчі дні диверсій.

Під час затримання у терористів виявлено та вилучено ручний гранатомет РПГ-26, автомат АКС-74, велику кількість набоїв до них, гранати РГД-5, саморобні вибухові пристрої, камуфльовану форму російського зразка.

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Слідчі дії в рамках кримінального провадження тривають, встановлюються спільники та посібники.