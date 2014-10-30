На Донеччині в 36 населених пунктах досі немає світла

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 29 жовтня в ремонтних роботах брали участь 845 енергетиків у складі 258 бригад, використовуючи 240 одиниць техніки.

Вони відновили електропостачання в 20 населених пунктах Амвросіївського, Добропільського й Тельманівського районів. Також протягом двох годин було відновлено подачу електроенергії на селище ЯКХЗ у місті Макіївка. В Донецьку відновлено електропостачання житлових багатоповерхових будинків, онкологічної лікарні й теплопункту в Калінінському районі міста, оскільки протягом 28 жовтня об'єкти відключалися двічі.

Частково знеструмленими залишаються Мар‘їнка, Авдіївка, Донецьк і Горлівка, а також велика кількість сіл і селищ регіону.

Читайте такожВ Донецьку закликають кип'ятити воду не менше 5 хвилин29 жовтня бригади Шахтарського, Мар‘їнського, Авдіївського, Ясинуватського, Тельманівського, Дебальцевського РЕС «Донецькобленерго» (ДТЕК) не мали можливості вести відновлювальні роботи через бойові дії, сказано в повідомленні.