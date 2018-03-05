"Українська к**ва": у Польщі в трамваї побили українця (фото)
10:38, 05 березня 2018Суспільство
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Інцидент із побиттям українця у Вроцлаві стався ввечері 2 березня біля автовокзалу.
Поляки вигукували образи на адресу українця / facebook.com/osrodek.monitorowania
У польському Вроцлаві двоє невідомих побили у трамваї українця через його національність.
Про це повідомляє Центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії у Польщі на своїй сторінці у Facebook.
Читайте такожУ Львові провели смолоскипну ходу під антипольськими гаслами (фото, відео)"Двоє чоловіків атакували українця у трамваї №31 у Вроцлаві. Вони побили його і втекли",– йдеться у повдіомленні.
Нападники на громадянина України ображали його саме за національною ознакою, оскільки прозвучало "українська к**ва".
Як повідомляв УНІАН, 20 лютого в одному з міських автобусів чоловік зачепив і побив двох українців у зв'язку з їхньою національністю.
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