"Українська к**ва": у Польщі в трамваї побили українця (фото)

Інцидент із побиттям українця у Вроцлаві стався ввечері 2 березня біля автовокзалу.

У польському Вроцлаві двоє невідомих побили у трамваї українця через його національність.

Про це повідомляє Центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії у Польщі на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожУ Львові провели смолоскипну ходу під антипольськими гаслами (фото, відео)"Двоє чоловіків атакували українця у трамваї №31 у Вроцлаві. Вони побили його і втекли",– йдеться у повдіомленні.

Нападники на громадянина України ображали його саме за національною ознакою, оскільки прозвучало "українська к**ва".

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого в одному з міських автобусів чоловік зачепив і побив двох українців у зв'язку з їхньою національністю.