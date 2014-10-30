В останній день жовтня в Україні буде тепло і вітряно

На решті території пануватиме високий атмосферний тиск, опади малоймовірні. І тільки на півночі атмосферний фронт збільшить хмарність, але без опадів, повідомляє «Оpogode».

Температура повітря підвищиться на кілька градусів і становитиме протягом дня +4+9 градусів, місцями до +10+14 градусів.

У західній частині передбачається суха погода. Температура повітря вночі +3-3, вдень +2+8, на Закарпатті до +12 градусів.

У північних областях збільшиться хмарність, проте опадів не очікується. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень +3+8 градусів.

У центральних областях - суха ясна погода. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень +3+9, місцями до +9+12 градусів.

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На сході України буде переважати суха повітряна маса. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень +4+12 градусів.

У південній частині очікується посилення вітру та невеликі дощі. Температура повітря вночі +2 +8, вдень +7+14 градусів.

У Києві 31 жовтня збільшиться хмарність, але без опадів. Температура повітря вночі від 2 тепла до 2 морозу, вдень +4+8 градусів.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с, у південній частині пориви до 15-20 м/с.