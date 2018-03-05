Поліція встановила особу чоловіка, який у Тернополі поранив ножем екс-депутата міської ради

Поліція встановила особу чоловіка, який у Тернополі поранив екс-депутата міської ради Ігора Турського.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, слідчі встановили, що напад був замовлений.

За попередньою інформацією, група осіб, які причетні до поранення Турського, – вихідці зі східної України. Виконавець раніше не пересікався з потерпілим. На злочин пішов заради винагороди.

«Працівники кримінальної поліції провели ряд заходів та слідчих дій, а також повідомили про підозру самому нападнику. Чоловік уже допитаний як підозрюваний», – повідомив начальнк обласного управління поліції Олександр Богомол.

Збираючи інформацію, слідчі та оперативники перевірили та опрацювали зібране відео з камер спостереження, відповідно до рішень суду провели санкціоновані обшуки. Працювали не лише на території Тернопільської області, але й у інших регіонах держави.

Сам Турський на своїй сторінці повідомив, що поранив його житель Кривого Рогу, при цьому додав, що за його даними нападників не затримали.

«Нападники відомі і їм навіть вручені підозри про скоєння злочину. Нападники з Кривого Рогу.

Це замовлення, пов’язане з моєю політичною діяльністю (депутатською, громадською) діяльністю.

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Я сприймаю, що із слідством та поведінкою суду відбуваються дивні речі», – написав Турський.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого в центрі Тернополя близько 16 год невідомий ножем поранив екс-депутата міської ради Ігоря Турського.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 ч. 4 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Весною 2017 року трьох депутатів фракції ВО «Свобода» у міській раді – Ігоря Турського, Романа Навроцького та Івана Сороколіта – виключили з партії.

Сталося це після того, як вони не підтримали ініційований міським головою Сергієм Надалом проект змін до Генплану, проти якого виступала громадськість міста.

Дані депутати також критикували авторитарні методи роботи мера та земельні оборутки, які здійснюються за його каденції.

В результаті цілий рік представники «Свободи» блокували цим депутатам вхід в міську раду під час сесій. Турський, Навроцький та Сороколіт при повній бездіяльності поліції не могли взяти участь в жодному із засідань.

У січні 2018 року ТВК позбавила усіх трьох екс-«свободівців» статусу депутата.