У Тернополі підрізали екс-депутата міськради (фото)

За словами очевидців, неподалік стояло двоє чоловіків. Вони також побігли за нападником

У Тернополі невідомий ножем поранив екс-депутата міської ради від ВО «Свобода», секретаря міськради попереднього скликання Ігоря Турського.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про інцидент у Фейсбуці повідомив товариш Турського, теж екс-депутат від ВО «Свободи» Іван Сороколіт.

«Ігоря Турського підрізали досить сильно. У центрі міста. Біля кафе "Лампа". Ігор йшов за сином в школу. Я був поряд з ним… Підбігла істота ззаду, порнула з всієї сили стегно і побігла. Відразу взагалі не зрозуміли, що відбулось. Свідки кажуть, що істота зашпорталась і планувала завдавати удар по-іншому і промахнулась. Було кілька свідків цього всього», – описав ситуацію Сороколіт.

За його даними, кров ледь-ледь зупинив перехожий, наклавши джгут.

Після цього пораненого забрала швидка, зараз його готують до операції.

«Конфліктів ні з ким, окрім самі знаєте з ким, вже більше року ні я, ні Турський не маємо», – наголосив у дописі Сороколіт.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про поранення чоловіка надійшло о 16.13 на лінію "102".

При огляді території правоохоронці виявили сліди крові. Наразі вони встановлюють особу нападника та опитують свідків події. За попередньою інформацією, невідомий підбіг до перехожого, завдав удару гострим предметом та втік. За словами очевидців, неподалік стояло двоє чоловіків. Вони також побігли за нападником.

Читайте такожДепутат Тернопільської міськради через суд вимагає скасувати рішення попереднього засідання сесіїВирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 296 частина 4 ККУ (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Як повідомляв УНІАН, навесні 2017 року трьох депутатів фракції ВО «Свобода» у міській раді – Ігоря Турського, Романа Навроцького та Івана Сороколіта – виключили з партії.

Сталося це після того, як вони не підтримали ініційований міським головою Сергієм Надалом проект змін до Генплану, проти якого виступала громадськість міста.

Дані депутати також критикували авторитарні методи роботи мера та земельні оборутки, які здійснюються за його каденції.

В результаті цілий рік представники «Свободи» блокували цим депутатам вхід в міську раду під час сесій. Турський, Навроцький та Сороколіт при повній бездіяльності поліції не могли взяти участь в жодному із засідань.

У січні ТВК позбавила усіх трьох «опальних» екс-свободівців статусу депутата.