ОБСЄ: доказів вилучення людських органів на Донбасі немає

Про це повідомила спеціальний представник ОБСЄ з боротьби з торгівлею людьми Мадіна Джарбусинова, передає радіо "Свобода".

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Така заява, як йдеться в повідомленні ОБСЄ, пролунала у відповідь на повідомлення російських ЗМІ, в яких йшлося, що спеціальний представник ОБСЄ з боротьби з торгівлею людьми нібито підтверджувала факти незаконного вилучення органів на Донбасі.

"ОБСЄ не має ніяких доказів щодо можливого вилучення органів у східній Україні. Спеціальний представник і координатор ОБСЄ по боротьбі з торгівлею людьми не підтверджує, що які-небудь випадки незаконної трансплантації органів відбувалися в Україні, і не хоче спекулювати з приводу таких звинувачень. Крім того, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні на сьогоднішній день не зафіксувала жодних доказів незаконної торгівлі органами в Донецькій і Луганській областях", – йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ додали, що 2 російські неурядові організації надали повідомлення про можливе видалення і продаж людських органів в східній Україні. "У відповідь на це український уряд заявив, що такі звинувачення будуть розслідувані, як тільки буде можливість доступу в регіон", – йдеться в повідомленні.

На початку цього місяця російські ЗМІ поширювали інформацію, що в Україні активно працює ринок чорної трансплантології. При цьому не наводили жодного реального факту. Генпрокурор України назвав це вигадками з метою дискредитації української влади.