В Одесі через неправдиве повідомлення про мінування евакуювали залізничний вокзал

В ході обстеження території залізничного вокзалу вибухонебезпечних предметів виявлено не було.

В Одесі через неправдиве повідомлення про замінування із залізничного вокзалу евакуювали близько 1,5 тис. людей.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, 6 березня о 21.40 на спецлінію «102» до Приморського відділу поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що залізничний вокзал заміновано.

Для належної перевірки зазначеної інформації на місце події було направлено наряди поліції, фахівців вибухотехнічного управління та кінологічної служби. Було вжито заходів щодо локалізації місця події та евакуації людей.

«В ході обстеження території залізничного вокзалу вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Під час проведення заходів було евакуйовано близько 1,5 тис. людей», - повідомили в главку.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 259 Кримінального кодексу ("свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності").

Вживаються заходи щодо встановлення особи та притягнення до відповідальності людини, яка вчинила зазначене правопорушення.