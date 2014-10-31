На "виборах" в Алчевську виборцям видають "соціальні картки" на медикаменти й продукти

В Алчевську, що в Луганській області, вже повним ходом проходять псевдовибори в органи влади самопроголошеної "ЛНР".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Роман Бочкала.

Щоб забезпечити видимість високої явки виборців, бойовики вирішили проводити голосування протягом трьох днів.

Читайте такожСпостерігачами на псевдовиборах в «ДНР» і «ЛНР» стануть депутати Держдуми РФ

За інформацією місцевого жителя, половина виборців, які приходять на виборчі дільниці, не підтримують бойовиків.

"Сепари всіх вже дістали, але люди бояться не отримати "соціальну картку". Хитро зробили, сволочі. Без цієї карти, як сепари кажуть, безкоштовну медичну допомогу не отримаєш, гуманітарку не отримаєш, пенсію та інше не отримаєш. А дають картку на виборчих дільницях. Ось люди і йдуть...", - пише мешканець Алчевська.