Олександр Рибак знову представить Норвегію на Євробаченні (відео)

Білоруський співак виступить на Євробаченні-2018 з композицією Тhat's How You Write A Song.

Музикант Олександр Рибак, який переміг на "Євробаченні-2009", знову представить Норвегію на конкурсі.

Про це повідомляється на офіційному сайті "Євробачення-2018".

"Олександр Рибак буде представляти Норвегію на конкурсі"Євробачення-2018" з піснею that's How You Write A Song", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Євробачення-2018 пройде в столиці Португалії - Лісабоні. Півфінали конкурсу заплановані на 8 і 10 травня, фінал - на 12 травня. Країна буде вперше приймати шоу завдяки минулорічній перемозі свого учасника Сальвадора Собрала, який став тріумфатором конкурсу в Києві.

Україна виступатиме у другому півфіналі Євробачення-2018. За результатами жеребкування представник від України співак Melovin виступить останнім.