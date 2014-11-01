По всьому Донецьку чутно потужні залпи з важкої артилерії та вибухи

У Донецьку минула ніч пройшла відносно спокійно, але на даний час в усіх районах міста чутно потужні залпи з важкої артилерії та вибухи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

Читайте такожУ Росії масово відкликають військових з відпусток, на Донбасі бойовики встановлюють артсистемиПри цьому в міськраді наголосили, що, незважаючи на це, комунальні служби, що забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Громадський транспорт рухається міськими автомагістралями без перебоїв, згідно з графіками вихідного дня.