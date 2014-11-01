По всьому Донецьку чутно потужні залпи з важкої артилерії та вибухи
10:51, 01 листопада 2014Суспільство
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У Донецькій міській раді повідомляють, що ніч пройшла відносно спокійно.
REUTERS
У Донецьку минула ніч пройшла відносно спокійно, але на даний час в усіх районах міста чутно потужні залпи з важкої артилерії та вибухи.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.
Читайте такожУ Росії масово відкликають військових з відпусток, на Донбасі бойовики встановлюють артсистемиПри цьому в міськраді наголосили, що, незважаючи на це, комунальні служби, що забезпечують життєдіяльність міста, працюють у штатному режимі. Громадський транспорт рухається міськими автомагістралями без перебоїв, згідно з графіками вихідного дня.
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