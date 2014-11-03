Підозрюваному у вбивстві мера Кременчука на 2 місяці продовжили арешт

Про це УНІАН повідомили в прокуратурі Полтавської області, відзначивши, що відповідне рішення суд ухвалив 1 листопада

За їхніми даними, термін першого арешту Мельника, раніше встановлений судом, закінчується 3 листопада. Тепер, згідно з рішенням суду, він продовжений ще на 2 місяці. Разом з тим у рішенні суду наголошується, що адвокати можуть подати апеляцію на дане рішення суду.

Читайте такожЗнайдено зброю вбивць мера КременчукаРаніше прокурор Полтавської області Ян Стрелюк говорив, що в листопаді прокуратура має намір передати справу щодо вбивства мера Бабаєва і судді Лободенка до суду.

Як повідомляв УНІАН, у Кременчуці ввечері 11 лютого невідомий кілька разів вистрілив у суддю Автозаводського райсуду Лободенка, коли той повертався додому з роботи. Потерпілий помер у лікарні тією ж ночі. Основна версія слідства – скоєння вбивство у зв`язку з професійною діяльністю потерпілого.

26 липня близько 10.00 неподалік від власного будинку був застрелений мер Кременчука Бабаєв.

Інформацію про те, що міліція затримала виконавців, а також організатора і замовника вбивства Бабаєва, повідомив 4 вересня на брифінгу радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Пізніше в підозрі на причетність до вбивства мера був затриманий Олександр Крижановський і директор місцевої телекомпанії «Візит» Олександр Мельник.

Суддя Лободенко виносив ухвалу про накладення арешту на частину майна сім`ї Мельника і не розглянув справу до кінця, оскільки його було вбито.