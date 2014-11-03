Завтра в Україну прийде друге "бабине літо", хоча вночі очікуються заморозки
4 листопада в Україні розпочнеться друге бабине літо, тобто, очікується стійкий період теплої та сухої повітряної маси.
Антициклон обумовить суху погоду, а південні повітряні потоки - підвищення температури повітря. Тільки вночі переважно у східній частині ще тримаються невеликі морози, повідомляє Opogode.ua.
Місцями очікується туман і мряка.
У західній частині передбачається суха погода, місцями туман, паморозь. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень +9+16 градусів.
У північних областях - без опадів, місцями паморозь і поривчастий вітер. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень +5+10 градусів.
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У центральних областях опадів не очікується, місцями туман, паморозь. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень +5+12 градусів.
На сході України очікується суха погода. Температура повітря вночі від 2 тепла до 4 морозу, вдень 0 6, місцями до +8 градусів.
У південній частині буде переважати суха погода, місцями тумани, мряка, серпанок і туман. Температура повітря вночі +1+6, вдень +4+12 градусів.
У Києві 4 листопада - без опадів, місцями паморозь і сильний вітер. Температура повітря вночі 0+2, вдень +3+6 градусів.
Вітер в Україні очікується південний та південно-західний, 5-12 м/с, на заході та півночі місцями пориви 15-20 м/с.