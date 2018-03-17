Сьогодні у світі відзначають День святого Патріка: традиції свята

Традиційно в цей день влаштовують паради, надягають зелений одяг і влаштовують пивні вечірки.

Сьогодні, 17 березня, у світі відзначають День святого Патріка - свято, яке асоціюється у багатьох з Ірландією, пивом і лепреконами в зелених костюмах.

Насправді ж свято присвячено небесному покровителю Ірландії святому Патрику. Цей день був проголошений християнським святом на початку XVII століття, однак нині воно стало не тільки релігійним але й культурним.

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Традиційно в цей день влаштовують паради, надягають зелений одяг і влаштовують пивні вечірки, бо тільки в цей день дозволяється порушити піст і вживати спиртні напої.

Заклади міст прикрашають традиційною символікою свята: трилисниками, фігурками лепрекона і ірландськими прапорами.

День святого Патріка є державним святом в Ірландії, Північній Ірландії, на острові Монтсеррат і в канадських провінціях Ньюфаундленд і Лабрадор. Він також широко відзначається ірландською діаспорою по всьому світу, особливо у Великобританії, Канаді, США, Аргентині, Австралії та Новій Зеландії. Останні кілька років це свято відзначають і в Україні.