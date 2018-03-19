"М'ясорубка" на курорті в Грузії: мати розповіла про стан постраждалої українки (відео)

За словами матері постраждалої в аварії українки, загроза ускладнень після операції залишається.

Життя українки, яка постраждала під час аварії на підйомнику на грузинському курорті, поза загрозою.

Це – киянка на ім’я Інна Іщук. Її прооперували у лікарні Тбілісі. У дівчини пошкоджено хребець, а також чисельні перелами – лопатки, ліктя, ребер та стегна, передає ТСН.

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За словами нейрохірурга, який опікується її станом, постраждала проведе на лікарняному ліжку кілька тижнів.

Журналістам вдалося поспілкуватися із мамою українки: "Вона бадьоро почувається. Звичайно, загроза ускладнень після операції залишається. Ми з нею з перших днів у Тбілісі й бачимося за першим нашим бажанням. У будь-якому випадку у Грузії я відчуваю всебічну підтримку".

Нагадаємо, минулої п'ятниці через поломку канатка почала рухатися у зворотньому напрямку і викидати людей з крісел. Травмувалися 11 лижників.

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