"М'ясорубка" на курорті в Грузії: мати розповіла про стан постраждалої українки (відео)

13:40, 19 березня 2018
Суспільство
2706
Аварія сталася 16 березня / Скріншот

Це – киянка на ім’я Інна Іщук. Її прооперували у лікарні Тбілісі.  У дівчини пошкоджено хребець, а також чисельні перелами – лопатки, ліктя, ребер та стегна, передає ТСН

Читайте також"М'ясорубка" на гірськолижному курорті в Грузії: українець розповів подробиці страшної аварії (відео)

За словами нейрохірурга, який опікується її станом, постраждала проведе на лікарняному ліжку кілька тижнів. 

Журналістам вдалося поспілкуватися із мамою українки: "Вона бадьоро почувається. Звичайно, загроза ускладнень після операції залишається. Ми з нею з перших днів у Тбілісі й бачимося за першим нашим бажанням. У будь-якому випадку у Грузії я відчуваю всебічну підтримку".

Нагадаємо, минулої п'ятниці через поломку канатка почала рухатися у зворотньому напрямку і викидати людей з крісел. Травмувалися 11 лижників. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #аварія#Грузія#курорт Гудаурі