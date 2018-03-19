В окупованому Криму на 97% скоротилася кількість учнів, які навчаються українською мовою - ООН

Ще приблизно на 50% скоротилася кількість дітей, які вивчають українську мову як предмет, обраний курс або в рамках позашкільного навчання

Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні заявляє, що за останні чотири роки, з часу окупації Криму Росією, на 97% знизилася кількість учнів, які в школах на півострові вивчають українську мову.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер сказала на прес-конференції «Презентація 21-ї доповіді ООН щодо ситуації з правами людини в Україні».

"Впродовж останніх чотирьох років ми відзначили різке зниження – на 97% – кількості учнів у державних школах, які отримують освіту на їхній рідній українській мові", - сказала вона.

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В доповіді сказано, що у поточному навчальному році 318 учнів (0,2% дітей, які відвідують загальноосвітні школи в Криму), навчаються українською мовою. Крім того, сказано, що різко (приблизно на 50%) зменшилася кількість дітей, які вивчають українську мову як предмет, обраний курс або у рамках позашкільного навчання. Зокрема, таке зменшення відбулося з 12 тис. 892 учнів у навчальному 2016/2017 році до 6 тис. 400 учнів у поточному навчальному році.

Окремо у доповіді зазначається, що кримськотатарською мовою освіту отримують близько 5,6 тис. учнів (3% учнів, які відвідують загальноосвітні школи). Ця цифра в останні роки залишилася стабільною. Наразі 21,6 тис. учнів вивчають кримськотатарську мову як предмет, обраний курс або у рамках позашкільного навчання, що на 12% більше, ніж у 2016/2017 навчальному році (19 тис. 254 учня).