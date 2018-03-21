Ні "книжечкам": Кабмін доручив видавати українцям паспорти лише у вигляді ID-карт

Державна міграційна служба має всі технічні можливості для повного переходу на новий вид документів з відмовою від паспортів у вигляді "книжечки".

Кабінет міністрів України доручив Державній міграційній службі видавати паспорти громадянина України винятково у вигляді ID-карти.

Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в середу.

Зокрема, прийняте рішення виключає норму постанови Кабінету міністрів від 25 березня 2015 року, яка дозволяла до завершення роботи щодо забезпечення в повному обсязі територіальних підрозділів Державної міграційної служби необхідними технічними засобами видавати паспорти в «книжковому» форматі.

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Згідно з пояснювальною запискою до постанови, рішення прийнято у зв'язку із забезпеченням підрозділів Міграційної служби технічними засобами в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2016 року всі громадяни України можуть оформити внутрішній паспорт у вигляді ID-карти з вбудованим безконтактним електронним чіпом, на який записано персональні і біометричні дані, включаючи прописку і сімейний стан.

За даними Міністерства внутрішніх справ, станом на середину лютого було оформлено понад 1,5 млн паспортів громадян України у вигляді ID-карт.