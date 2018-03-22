Скандальний екс-прокурор і власник криптоферми Сус раніше терміну вийшов із Лук’янівського СІЗО

Сус вже після звільнення розкошелився на заставу розміром мільйон двісті тисяч гривень та відмовився розповідати, звідки у нього гроші.

Колишній заступник керівника Департаменту Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Дмитро Сус за ухвалою суду раніше терміну вийшов із Лук’янівського СІЗО.

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Як повідомляє ТСН, він був заарештований на сорок діб, оскільки не вніс застави. На повторному його арешті слідство не наполягало, бо Дмитро Сус вже після звільнення таки розкошелився на заставу розміром мільйон двісті тисяч гривень.

Колишнього прокурора підозрюють у привласнені чужого майна, а також він, перебуваючи на посаді, нібито, продавав речові докази у кримінальних провадженнях.

Згідно рішення суду, Сус має жити у Хмельницькому, його київська квартира заарештована. До Хмельницького він і перевіз і свою ферму з майнінгу криптовалют. Хто саме вніс за нього заставу і чому не внесли гроші ще до арешту і чи була це криптовалюта - на ці питання Сус відмовився відповідати.

«Нацбанк ще не приймає крипотовалюту. Я про це (хто вніс заставу - ред.) не хочу говорити», - заявив Сус.

Як повідомляв УНІАН, раніше журналісти показали записаний на матір маєток одного з керівників ГПУ під Києвом.