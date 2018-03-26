Пожежа в Кеморово: моторошні кадри із ТЦ та наслідки трагедії (відео)

В російському Кемерові згорів ТЦ «Зимняя вишня».

За останніми даними, загинуло більше 50 осіб, серед них - багато дітей.

Пожежу гасили цілу ніч. Вогонь поширився з дитячого майданчика, там хтось підпалив поролоновий наповнювач.

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Найгірше те, що пожежна сигналізація не спрацювала. Співробітникам ТЦ довелося самим сповіщати відвідувачів. Деякі з них виявилися відрізані від виходів. Людям довелося стрибати з вікон або вилазити на дах.

Багато людей досі вважаються зниклими безвісти.