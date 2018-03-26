Пожежа в Кеморово: моторошні кадри із ТЦ та наслідки трагедії (відео)
11:22, 26 березня 2018Суспільство
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В російському Кемерові згорів ТЦ «Зимняя вишня».
Пожежа в Кеморово: моторошні кадри із ТЦ та наслідки трагедії
За останніми даними, загинуло більше 50 осіб, серед них - багато дітей.
Пожежу гасили цілу ніч. Вогонь поширився з дитячого майданчика, там хтось підпалив поролоновий наповнювач.
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Найгірше те, що пожежна сигналізація не спрацювала. Співробітникам ТЦ довелося самим сповіщати відвідувачів. Деякі з них виявилися відрізані від виходів. Людям довелося стрибати з вікон або вилазити на дах.
Багато людей досі вважаються зниклими безвісти.
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