Пожежа в Кеморово: моторошні кадри із ТЦ та наслідки трагедії (відео)

11:22, 26 березня 2018
Суспільство
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Пожежу гасили цілу ніч. Вогонь поширився з дитячого майданчика, там хтось підпалив поролоновий наповнювач.

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Найгірше те, що пожежна сигналізація не спрацювала. Співробітникам ТЦ довелося самим сповіщати відвідувачів. Деякі з них виявилися відрізані від виходів. Людям довелося стрибати з вікон або вилазити на дах.

Багато людей досі вважаються зниклими безвісти.

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Теги: #Росія#трагедія#пожежа