Пожежа в Кемерові: десятки людей згоріли в торговому центрі - подробиці (фото, відео)

В результаті пожежі в торговому центрі в російському Кемерові загинули 37 людей, ще 45 - постраждали.

Сильна пожежа у великому торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові забрала у неділю життя 37 людей, повідомив Слідчий комітет Росії в своєму каналі в Telegram.

Ще 45 осіб постраждали. Також повідомляється, що після пожежі безвісти пропала 41 дитина.

Причиною загоряння могла стати несправна електропроводка, в той час як версія підпалу також розглядається, повідомляють російські ЗМІ.

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Місцеві рятувальники повідомили, що на момент початку пожежі в торговому центрі було багато людей. За даними влади, осередок займання знаходився на верхньому, четвертому поверсі. Там розташовані кілька кінозалів і дитячі ігрові майданчики з атракціонами.

Пізніше стало відомо, що серед жертв пожежі багато дітей, оскільки осередком займання виявилася батутна кімната дитячого центру. За фактом пожежі порушено кримінальну справу, слідство веде Слідчий комітет Росії.

Російські телеканали показали кадри, на яких люди вистрибували з вікон торгового центру, над яким здіймався чорний дим.

Вогонь в ТЦ «Зимова вишня» в Кемерові ліквідовано, проте боротьба з наслідками пожежі не зупиняється.