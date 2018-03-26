На Львівщині хочуть заборонити російську "попсу"

Це питання буде напрацьоване профільною комісією і винесене на сесії ОДА 17 квітня.

На Львівщині хочуть заборонити "крутити" російську попсу виконавців, яким Службою безпекою заборонений в'їзд в Україну.

Про це під час апаратної наради заявив голова Львівської ОДА Олег Синютка, пише "Depo.Львів".

Він зазначив, що сьогодні спільно із Валерієм Середою провів зустріч із представниками більше 10 громадських організацій, які піднімали питання звучання російської музики.

"Є низка виконавців, концерти яких заборонені СБУ, оскільки вони проводять антиукраїнську діяльність. Думаю, це абсолютно правильно, якщо ми не будемо популяризувати цих виконавців та твори", - сказав Синютка.

Читайте такожТі, що співають для Росії: журналісти розповіли про життя українських артистів-заробітчан (відео)

Він також додав, що це питання буде напрацьоване профільною комісією і винесене на сесії 17 квітня.

"Спільно із обласною радою нам потрібно пропрацювати із власниками закладів щодо того, чим ми "годуємо" мізки наших молодих людей. Потрібно подумати, як це зробити правильно. Ясна річ, що ми не в Радянському Союзі, де потрібно погоджувати усі репертуари, але треба з власниками попрацювати", - сказав Синютка.

Раніше повідомлялося, що СБУ заборонила в'їзд до України зірці серіалу "Свати" Федору Добронравову.